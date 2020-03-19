«Отправьте его обратно в клинику»: подписчики раскритиковали Джигана за поздравление

Накануне Оксана Самойлова впервые показала подросшего малыша Давида и сообщила, что у него первый день рождения – исполнился ровно месяц с момента появления на свет. И если мать глубоко переживает происходящий в ее с рэпером Джиганом семье кризис, то сам отец, кажется, продолжает беззаботно отжигать. В своем аккаунте в «Инстаграм» многодетный папа разместил сомнительное, по словам его фолловеров, видеопоздравление сынишке.

«Когда у твоего сына днюха! Давиду ровно месяц!» — подписал под видео Джиган.

Сам музыкант в замедленной съемке стоит у бассейна, курит сигарету, а потом прыгает в воду. Подписчики раскритиковали эту публикацию, а некоторые и вовсе заявили, что смотреть на певца им неприятно.

«Неприятно смотреть даже», «Рехаб что-то не помог», «Сомнительное поздравление», «Что это было? Он ещё того… отправьте его обратно в клинику. Смотреть противно.», «Что вообще происходит с тобой? Будто подменили человека.. Реально страшно смотреть сторис и посты..», «Верните старого Джигана!!!!» — это лишь малая часть критики в адрес молодого отца.

Напомним, на днях рэпер вернулся в семью после двухнедельного пребывания в клинике для зависимых. Его туда определила жена Оксана Самойлова накануне 8 Марта. Что именно стало причиной семейного конфликта, супруги умалчивают.