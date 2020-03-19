Ужасы за доллар: девушка из Екатеринбурга снимет фильм по рассказу Стивена Кинга

Российской школьнице удалось привлечь внимание всемирно известного писателя Стивена Кинга. Олеся Поздеева живет в Екатеринбурге и ей всего 16 лет, но уже в этом возрасте она снимет экранизацию рассказа «Немой», написанного признанным мастером жанра хорроров.

Все это стало возможно благодаря программе Dollar Baby, по которой писатель продает авторские права на экранизацию своих произведений, причем ежегодно отбирают не более десяти счастливчиков со всего мира.

Сюжет расскажет историю о мужчине, который рассказал обо всех своих грехах священнику и бродячему автостопщику, и в итоге эти двое смогли коренным образом изменить жизнь главного героя.

Съемки должны начаться уже в конце весны, разумеется, если коронавирус не изменит планы девочки, как уже сделал со многими мировыми кинокомпаниями.