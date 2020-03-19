«Выглядит бомбически!»: 64-летняя Лариса Долина восхитила моложавым видом

Лариса Долина в последнее время стала чаще появляться на публике. Большую часть свободного времени певица посвящает семье. Она проводит время с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой.

Однако недавно она выступила на Сахалине, а также снялась в передаче «Вечерний Ургант» в стильном шелковом наряде. Поклонники отмечают, что 64-летняя артистка хорошеет на глазах. Она давно ведет борьбу с лишним весом, но многих поражает и ее свежий внешних вид.

Правда недавно Долина смогла напугать поклонников, представ бледной и растрепанной. К счастью, это всего лишь был образ для участия в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». После такого «ужасающего» зрелища эффект от нового появления певицы на публике стал впечатляющим. Звезда пришла на съемки передачи «Привет, Андрей!» в таком виде, что ее даже не сразу узнали редакторы проекта.

Поклонники тоже пришли в замешательство. Лариса появилась на публике в черном костюме с классическими брюками зауженными к низу. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Более того, артистка выпрямила волосы, а ее лицо было без единой морщинки. Певица демонстрировала моложавый вид, будто резко помолодела на 30 лет.

Фанаты стали гадать, как певице удалось так преобразиться в короткие сроки. Кто-то решил, что это волшебство фотошопа, другие стали склоняться к пластике. Но стоит отметить, что фото со съемок опубликовала гример, которая и «поколдовала» над звездой.

«Огонь, очень круто», «Какая же она элегантная и благородная! И такая огранка этого алмаза!», «Выглядит бомбически!», «Таинственная история Ларисы Долиной. Определенно с каждым годом все прекраснее», «Не знаю, то ли фотошоп хорош, то пластические хирурги. Но даже если и то и другое, то работа хорошая», — стали обсуждать увиденное пользователи Сети.