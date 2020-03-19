Новый челлендж: российские знаменитости массово снимают на видео мытье рук

В период пандемии коронавируса отечественные селебритис запустили в социальной сети «Инстаграм» челлендж под названием «Мойдодыр». Анита Цой, Павел Воля, Лера Кудрявцева, Федор Добронравов, Павел Деревянко, Михаил Шуфутинский и многие другие знаменитые актеры, певцы, юмористы и телеведущие уже разместили в своих аккаунтах видео, на которых тщательно и с удовольствием намыливают руки.

«Мойте руки всегда, и никакие вирусы не пройдут!» — написала под видео в своем «Инстаграм» певица Анита Цой.

За звездами эстафету подхватили их фолловеры. А Анита Цой, например, даже пообещала подарить автору лучшего ролика с мытьем рук приз. Пользователи в Сети шутят: это наш, здоровый и адекватный ответ опасному западному челленджу Coronavirus Challenge, на котором блогеры облизывают унитаз и публикуют в TikTok.

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