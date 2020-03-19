«Волнуюсь за вас»: Екатерина Климова расстроила подписчиков сообщением в Сети

Любимица миллионов Екатерина Климова не на шутку обеспокоила своих поклонников последним заявлением в Сети. Актриса опубликовала в Instagram снимок со своей уходящей вдаль фигурой и разместила печальный текст о приостановке выступлений.

В частности, отменяется спектакль Love letters в Усинске и абсолютно все постановки в Москве до 10 апреля. Приобретенные билеты можно будет использовать на любые другие спектакли в той же ценовой категории бессрочно.

Публика с грустью отреагировала на это сообщение.