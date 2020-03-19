Мэттью МакКонахи записал мотивирующий видеоролик для всех жителей планеты

Актер призвал не сдаваться и бороться с коронавирусом.

Звезды шоу-бизнеса, знаменитости и артисты все чаще выходят на связь со своими подписчиками и фанатами в социальных сетях. Всему виной эпидемия коронавируса.

Известный актер Мэттью МакКонахи решил также следовать хорошему примеру и записал мотивирующее видео в Twitter, где призвал людей не сдаваться и бороться с заразой.

Актер попросил своих поклонников не подвергать себя ненужной опасности, четко выполнять все указания врачей и беречь себя и близких. Также он попросил не впадать в панику и паранойю, вместо этого лучше быть в меру осмотрительными и готовыми помочь не только себе, но и окружающим.

Актер назвал эпидемию Covid-19 тем врагом, победа над которым поможет человечеству объединиться и стать лучше. Именно сейчас люди максимально зависят друг от друга.