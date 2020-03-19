Географички не вышло: Ольга Бузова рассказала, кем была до славы

На «Муз-ТВ» в программе «PROновости» рассказали, кем была Ольга Бузова до того, как стала певицей. Оказывается, звезда не имеет специального музыкального образования, что совсем не сказывается на ее карьере.

Когда-то ведущая «Дома-2» училась на географическом факультете Санкт-Петербургского госуниверситета.

«У меня была практика в туристическом агентстве», — призналась Ольга.

Кроме того, Бузова пробовала себя в качестве модели.

«Мне предлагали уехать в Италию работать моделью, готовы были заключить контракт на два года», — рассказала знаменитость.

Переломным в ее карьере оказался приход на проект «Дом-2» в 2004 году в качестве участницы. Девушке тогда было всего 18 лет. Здесь ее заметили и стали приглашать в различные медиа- и телепроекты в качестве ведущей. В декабре 2008 года она из участницы «Дома-2» переквалифицировалась в ведущую шоу. В этом же году она начала карьеру певицы.

Ранее мы писали о другой звезде телестройке – Степане Меньщикове, который вернулся на шоу с беременной женой и сразу же стал флиртовать с девушками.