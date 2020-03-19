«Ему поставили легкий аутизм»: Лянка Грыу рассказала о диагнозе сына

Звезда на протяжении трех лет не работала и лечила Максима в Нью-Йорке.

Актриса Лянка Грыу в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что ее сыну Максиму вскоре после рождения медики поставили диагноз легкий аутизм.

«У Максима была задержка речевого развития. Ему поставили диагноз легкий аутизм. В России ему прописали серьезные лекарства, которые мы не рискнули принимать. Повезли сына с мужем на лечение в Нью-Йорк». Лянка Грыу

Как отметила звезда, им с супругом удалось вылечить сына.

«Потому что если долго мучиться, то что-нибудь получится. Доктор сказала, что я должна быть с ребенком все время. Должна с ним заниматься. Дома каждый день я по два-три часа играла и занималась. Так проходили мои дни. Я вцепилась в его здоровье, которое для меня превыше всего», — добавила Лянка Грыу.

По словам актрисы, на протяжении трех лет она вообще не работала и не снималась в картинах. Все время была с сыном.