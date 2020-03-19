«Я скучаю»: Ольга Павловец рассказала об отношениях с Виктором Логиновым

Накануне состоялась премьера четырехсерийного детектива-мелодрамы «Живая вода» на телеканале «Dомашний». Главные роли в нем исполнили Ольга Павловец и Виктор Логинов. Актеры сыграли в картине пару влюбленных.

Но чувства у звезд сохранились до сих пор, призналась в интервью порталу Teleprogramma.pro Ольга Павловец. Она пришла в восторг от Логинова и очень сдружилась с ним.

«Он очень интеллектуальный человек, у него быстрый ум, с ним можно поговорить на многие темы. Мы до сих пор сохранили теплые отношения, переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками. Или просто можем написать: «Я скучаю», — рассказала о дружбе с коллегой Павловец.

Кроме того, творческий тандем Логинова и Павловец продолжился в тех же ролях – они сыграли влюбленную пару в следующем после сериала «Живая вода» проекте – «Другая жизнь Анны».