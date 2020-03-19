«Я же не обезьянка в цирке»: Грыу объяснила, почему отказывалась встречаться с отцом на камеру

Актриса Лянка Грыу в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила своего отца молдавского актера Георгия Грыу. Родители актрисы развелись, когда она еще была маленькой. Долгие годы она вообще не знала, кто ее отец.

Позже Грыу появился в эфире одного из ток-шоу, где рассказывал о дочери. В адрес Лянки полетели критические стрелы от общественности, что она не хочет видеться с папой.

«Я как раз родила ребенка. Это был очень трудный и трепетный период для женщины. Первый год после рождения сына. И тут эта история. Она была не для меня, а для него. Он вышел из тени. Я в этой истории просто отсутствовала. Было много звонков с передачи. Очень странных. При этом меня пытались запугивать. Мне говорили неприятные вещи. Обещали смонтировать программу в таком свете, что меня больше не будут приглашать на съемки в кино. Чужие люди поставили все на карту моей жизни». Лянка Грыу

Как она отметила, тогда с отцом она не хотела встречи в виду поднявшегося шума.

«Считаю, если видеться, то только один на один. Я же не обезьянка в цирке», — отметила она.

При этом Лянка Грыу добавила, что всегда пыталась понять, почему отец вдруг спустя столько лет возник на горизонте.