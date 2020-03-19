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«Как девочка!»: Долина очаровала поклонников на семейном снимке

Фото со звездой опубликовала в Сети дочь певицы Ангелина Миончинская.

«Как девочка!»: Долина очаровала поклонников на семейном снимке
Лариса Долина. Фото: Global look press.

64-летняя певица Лариса Долина не ведет в Сети аккаунтов, а те, что существуют – подделки. Не раз звезда жаловалась на них и прикрывала, но они периодически появляются вновь. Об этом певица как-то рассказала на передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Тем не менее, связь с интернет-сообществом у Долиной есть, ее осуществляет наследница народной артистки Ангелина Миончинская.

Накануне дочь любимицы публики опубликовала в Instagram семейный снимок с мамой и дочкой Сашей, внучкой Долиной. Подписчики восприняли снимок с восторгом, удивившись моложавому виду звезды. Певица предстала перед поклонниками с естественной укладкой и макияжем, примерим белую блузку на пуговицах.

«Лариса Александровна вы как девочка!», «Как молодо выглядит Лариса Александровна!», «Шикарная!», «Красавицы!» — рассыпались в комплиментах поклонники артистки.

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