Тимур Батрутдинов нашел в коронавирусе масонский след

В Сети появилась еще одна теория о том, что новое заболевание появилось искусственно.

Известный комик Тимур Батрутдинов нашел в коронавирусе «теорию заговора». Шоумен поделился в Instagram дошедшей до него информацией, что если слово coronavirus перевернуть задом наперед и получившуюся конструкцию прочитать на языке хинди, то выйдет «восход и глаз». И это мистическое сочетание отсылает нас к масонскому символу глаза в небе.

Батрутдинов пишет, что попытался проверить эту информацию: перевод оказался правильным, а вот первоисточник он так и не смог найти. Теперь же комик спросил у своих подписчиков — может кто в курсе, откуда пошла эта странная теория.

«Теперь живите с этой ненужной информацией вместе со мной», — иронично написал Тимур, а после сменил тематику с конспирологии на вполне себе трезвые советы по поведению в период эпидемии коронавируса.

Стоит отметить, что за последние дни практически все звезды отечественного шоу-бизнеса опубликовали у себя эти советы, но комику удалось найти необычный подход, чтобы еще раз обратить внимание людей на здоровое поведение. Ну или заставить их трястись еще больше из-за теории заговора…