«Это хорошая проверка людей»: Сябитова оценила, как коронавирус повлияет на браки

В зоне риска те, кто недавно поженился или только собирается это сделать.

Знаменитая телесваха Роза Сябитова рассказала, как тревожная ситуация с коронавирусом может повлиять на семейные отношения россиян. Тех, кто давно состоит в браке, паника и прочие трудности на развод не подтолкнут, считает владелица брачного агентства, а вот для молодоженов или помолвленных это может стать проблемой.

«В принципе, это хорошая проверка людей, которые решили пожениться. Проверить себя в замкнутом пространстве: насколько они будут интересны друг другу, насколько им будет нескучно вместе, насколько они способны в экстремальных ситуациях заботиться о себе, быть сплоченными, быть готовыми к семье», — рассказала Сябитова радио «Говорит Москва».

По ее мнению, внешние трудности полезны для укрепления семьи. Вдобавок нынешняя ситуация провоцирует родителей больше времени проводить с детьми, что дает возможность взрослым оторвать домочадцев от гаджетов.

Добавим, что из-за угрозы коронавируса школьникам продлили весенние каникулы, а многих взрослых отправили работать из дома. При этом массовые мероприятия отменяются одно за другим. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса уже высказались, что это — прекрасная возможность побыть со своей семьей и сделать дела, которые постоянно откладывались из-за каждодневной суматохи.