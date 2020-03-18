«У Оли животик»: Бузова не смогла скрыть изменения в фигуре

Ольга Бузова летом прошлого года встретила свою любовь. У нее закрутился роман с блогером Давидом Манукяном, известным пользователям соцсетей больше как Дава. Первое время они не говорили о своих чувствах публично, а потом стали вместе ездить в путешествия и в итоге съехались. У певицы есть своя квартира, но ее избранник нашел выход из ситуации — он снял им квартиру в том же доме, где и жилье Ольги. Теперь поклонники ждут, когда пара объявит о свадьбе.

Примечательно, что Ольга заверила, что возьмет ребенка из детского дома если к 35 годам не станет мамой. телеведущая грезит о наследнике. А в последнее время поклонники стали замечать, что фигуру девушки изменилась. У нее значительно увеличилась грудь. А так как артистка заверяла, что никогда не ляжет под нож, то они решили, что звезда беременна. А новые кадры, на которых Бузова встречает Даву, принесшего дефицитную туалетную бумагу. Здесь фанаты разглядели еще и выпирающий из-под футболки живот.

«Что с грудь? Почему большая?», «Мне кажется, что пузико появилось и грудь больше», «Так, стоп, а Ольга беременна?», «Вот тоже так подумала, не только грудь выросла», «У Оли животик и грудь увеличилась», — стали обсуждать увиденное подписчики.

Пока телеведущая никак не отреагировала на слухи. Ранее она признавалась, что быстро поправляется, если себя не контролирует. Однако пышной грудь раньше у Бузовой никто не замечал. Поклонникам остается только верить и ждать, что их подозрения подтвердятся.

Напомним, что бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов недавно стал отцом уже в третий раз. Его супруга Анастасия Костенко родила ему двух дочерей — Милану и Еву. А от первой жены у футболиста подрастает дочь Ангелина.