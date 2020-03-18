«Мой рыжик»: Олег Газманов рассказал об увлечениях любимой дочери

Певец Олег Газманов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал об увлечениях своей дочери. Марианне сейчас 16 лет.

«Мой рыжик. Она каждый год меняет свои интересы. Сейчас ей нравится, к примеру, дизайн. Она прекрасно рисует. В соцсетях там что-то рулит сейчас. Сказать, что чем-то сильно увлекается, я не могу. Марианна встречается со сверстниками и живет полноценной жизнью».

Олег Газманов

Также он высказался о своей второй супруге Марине Муравьевой. «Меня жена гонит на концерты, даже когда я болею. Однажды меня в Горно-Алтайске не отпускали из больницы, приболел, но я улетел в Крым, как она просила. Дал там в итоге три больших концерта», — сказал исполнитель.

Кроме того, Газманов признался, что несколько раз мог погибнуть. Ему порой просто везло. «Меня убило током один раз. Я был тогда в Артеке. Второй морской экипаж. Микрофоны оказались незаземленными. И меня не стало. Просто убило. Я увидел себя сверху. Реально туда ушел. Потом вернулся. Было страшно. А еще однажды на меня упал шкаф двухсоткилограммовый. Он просто устал и вдруг упал именно на меня», — сказал Олег Газманов, вспоминая не самые приятные моменты в своей жизни.