Стало известно о тайной помолвке принца Гарри с Челси Дэйви

Принц Гарри уже почти три года состоит в браке с Меган Маркл. Его роман с актрисой развивался очень стремительно. До свадьбы они встречались чуть больше трех лет. Сейчас влюбленные воспитывают сына Арчи. Меган сподвигла своего мужа отказаться от королевских обязанностей и жить на две страны. Однако многие помнят, первой любовью рыжеволосого сына принцессы Дианы была блондинка Челси Дэйви. Они встречались семь лет. Только теперь стало известно об их тайной помолвке.

Королевский биограф Кейт Николл рассказала об этом прессе. Сама девушка узнала об этом из источника во дворце. Гарри был сильно влюблен с Челси и собирался на ней жениться. У них были общие интересы, один круг друзей. Ко всему прочему, они любили Африку, где пассия принца родилась и выросла. В какой-то момент внук королевы Елизаветы II подарил ей помолвочное кольцо с голубым топазом. Однако девушка не хотела жить в «золотой клетке», поэтому тянула с ответом. Кольцо она носила до того дня, когда рассталась с Гарри.

Это стало шоком для принца. Он был раздавлен, так как до этого все шло хорошо. Отправной точкой для отказа послужила свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, где Челси была официально спутницей Гарри. После этого она заявила что, «посмотрев вблизи на весь этот цирк, поняла, что не хочет становиться его участницей», пишут зарубежные издания.

Однако Дэйви была честна с принцем. А вот Меган, которая знала на что идет, всего спустя полтора года предъявила мужу, что не хочет жить постоянно под прицелом камер и появляться на светских раутах. В итоге она отдалила своего мужа от родных и разрушила связь Гарри с братом. К слову, Челси присутствовала на свадьбе бывшего возлюбленного. Папарацци засняли ее расстроенное и опустошенное лицо в храме.