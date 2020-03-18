«Я против любой истерии»: Тимур Еремеев высказался о коронавирусе

Новый ведущий шоу «На самом деле» рассказал, что эпидемия помешала некоторым его планам.

36-летний актер Тимур Еремеев в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro выразил свою точку зрения про коронавирус. Телеведущий Первого канала уверен, что паника неуместна, а карантин, на который уходит одна страна за другой с целью остановить пандемию, — это правильное решение.

«Я против любой истерии. Но меры предосторожности, которые предпринимаются по всему миру, мне кажутся разумными. Думаю, что лучше перестраховаться», — сказал Еремеев.

Он посетовал, что ему, как, кстати, и многим другим знакомым, друзьям и коллегам, разбушевавшийся вирус спутал все карты и порушил планы. Но ведущий выразил надежду, что к лету ситуация стабилизируется.

На 18 марта, по сообщению ВОЗ, число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 200 тысяч. В России, передает Оперативный штаб, выявлено 147 случаев заражения.