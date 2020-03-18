«Мой добытчик!»: Бузова расцеловала своего мужчину, нашедшего туалетную бумагу

Ольга Бузова и ее возлюбленный — блогер Дава — высмеяли панику, вызванную распространением коронавируса. Вечером 18 марта на странице певицы в Instagram появилось видео, в котором артистка с наигранной тревогой ждет своего мужчину. Когда же тот, запыхавшись, врывается к ней в комнату, звезда нервно спрашивает: «Принес?» Манукян кивает в ответ и победно демонстрирует упаковку туалетной бумаги. «Мой добытчик!» — кричит Бузова и бросается лобызать молодого человека.

«На злобу дня, — написала под роликом Ольга. — Мои хорошие, что за паника с бумагой? Ее реально нет нигде. Воду же и мыло никто не забирает».

Поклонники Бузовой шутят в комментариях, что после успешного похода за туалетной бумагой добытчик Дава должен отправиться за гречкой. Сами же звезды посмеялись над тем, что теперь их пятые точки будут чистыми. Над этим, кстати, сейчас веселится весь Рунет, который, как и Ольга, не понимает, почему именно бумага стала предметом необходимости номер один наряду с респираторными масками.