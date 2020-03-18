Успокоить и поддержать: звезды театра и кино будут читать сказки онлайн

На время карантина несколько отечественных актеров запустили творческий инстаграм-проект, чтобы поддержать своих подписчиков.

Музыкант и продюсер Василий Зоркий запустил проект, в рамках которого несколько артистов, начиная с 18 марта, будут читать своим подписчикам в «Инстаграме» сказки. Так они намерены поддержать своих земляков и поклонников, которые решили провести ближайшие дни на карантине.

Слушателей артисты приглашают к себе в аккаунт ежедневно в 20 часов. 18 марта сказку «Маленький принц» начнет Анатолий Белый. Через полчаса его сменит Александра Ревенко, от которого, в свою очередь, эстафету подхватит Григорий Служитель.

«Карантин скоро пройдет, давайте держаться вместе и с пользой использовать данное нам время, чтобы немного остановиться, задуматься, оглянуться вокруг и поддержать друг друга», — написал актер Анатолий Белый у себя в инстаграме.

19 марта в это же время начнет актриса Таисия Вилкова, подхватит Мария Шалаева, а ее сменит Ирина Старшенбаум. Подробную информацию о проекте Василий Зоркий разместил в «Фейсбуке».