«Было страшно»: Милана Тюльпанова рассказала, как заболела ОРВИ

Модель и экс-участница шоу «Холостяк-7» подозревала у себя коронавирус.

В личном Инстаграм-аккаунте знаменитая светская львица, бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, что после недавней поездки в Милан заболела. Девушка рассказала, что спустя 20 дней с момента возвращения домой ей стало плохо, и все симптомы совпадали с признаками коронавирусной инфекции. Она сдала анализы и полтора дня с напряжением ждала результатов.

«В итоге оказалось , что у меня простая ОРВИ , но сколько я в голове успела передумать , ведь за это время общалась с огромным количеством людей», — написала Милана. И добавила: «Правда, было страшно».

Девушка посоветовала подписчикам соблюдать необходимые меры предосторожности и беречь себя. И при появлении недомогания лучше сдать анализы, уверена блондинка – спокойнее будет.

По последним данным оперативного штаба России по контролю за распространением COVID-19, в стране за последние сутки на 33 заболевших коронавирусом стало больше. То есть общее количество случаев заражения достигло 147.

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