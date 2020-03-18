«Они были, как наши дети»: Николаев вспомнил, как поехал ночью за суши для Тимати

Композитор рассказал, как они с Игорем Крутым относились к участникам «Фабрики звезд».

18 марта вышел новый выпуск YouTube-шоу «Музыкалити», в котором артисты старшего и молодого поколения оценивают современную музыку. На этот раз Максим Галкин собрал в студии композитора Игоря Николаева и рэпершу Hofmannita. Исполнители строили друг другу глазки, танцевали и обсуждали представленные треки. Последней из пяти песен была свежая композиция дуэта Тимати и Григория Лепса.

Молодой артистке не понравилась читка Тимати. Тогда Галкин спросил у Николаева, как он оценивает творчество рэпера. Тот ответил, что следит за артистом еще со времен «Фабрики звезд — 4», где они вместе с Игорем Крутым выполняли роль наставников будущих звезд.

«Я прекрасно помню все с самого начала. Как мы приезжали с Игорем в дом, где они (участники шоу. — Прим. авт.) жили. Просто им захотелось суши, и мы такие поехали в три часа ночи покупать суши ребятам», — погрузился в воспоминания 60-летний композитор. «Нормально, барчуки такие… Два мэтра им суши возят!» — удивился ведущий. «Они были, как наши дети уже, мы настолько к ним привыкли за этот срок…» — объяснил Николаев.

Напомним, «Фабрика звезд — 4», в которой участвовал композитор, транслировалась на канале ОРТ в 2004 году. В ней засветились Антон Зацепин, Доминик Джокер, Тимати, Ирина Дубцова, Стас Пьеха и другие будущие звезды.