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«Дадим огня»: Лада Дэнс на шпильках блеснула соблазнительной фигурой у шеста

Ради съемок нового клипа артистка решила освоить танцы на пилоне.

«Дадим огня»: Лада Дэнс на шпильках блеснула соблазнительной фигурой у шеста
Лада Дэнс (Фото: Globallookpress.com)

В свои 50 лет Лада Дэнс не отстает от молоденьких девушек. Знаменитость выглядит просто превосходно и может дать фору даже восходящим звездам отечественного шоу-бизнеса. Ради съемок нового клипа эстрадная и джазовая певицы решила освоить танцы на пилоне.

В микроблоге знаменитость поделилась отчетными снимками из танцкласса. В кадре Лада предстала в простой серой футболке, отдав предпочтение стилю экстра-мини. Так, Дэнс примерила облегающие шорты, встав на шпильки.

По словам певицы, задание подготовить «потрясающий танец» на пилоне она получила от режиссера клипа. Сама артистка заверила поклонников в том, что каждое движение не просто наполнено сексуальностью и женственностью, но и красотой. Дэнс не стала скрывать: она получает большое удовольствие от всего происходящего, заряжаясь яркими эмоциями и новыми впечатлениями.

Певица Лада Дэнс
Лада Дэнс привлекла внимание поклонников, удостоившись комплиментов. Фото: Instagram.com/lada_dance_official

Лада подметила, что всегда восхищалась грацией и умением танцовщиц выполнять разные элементы на пилоне. Знаменитость искренне полагала, что при хорошей физической форме можно с легкостью повторить все движения. И только на практике Дэнс поняла, что ей нужно будет приложить много сил для того, чтобы добиться совершенства.

«Можете себе представить, что будет за клип? Это будет бомба!» — добавила Лада.

Певица Лада Дэнс
Лада Дэнс призналась, что решила освоить танцы на пилоне ради съемок в новом клипе. Фото: Instagram.com/lada_dance_official

Певицу поддержал и ви-джей Артур Цветков. К слову, поп-исполнительница привлекла внимание и верных почитателей, которые похвалили артистку за смелость.

«Дадим огня!» — отметил шоумен.

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