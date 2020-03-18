«Дадим огня»: Лада Дэнс на шпильках блеснула соблазнительной фигурой у шеста

В свои 50 лет Лада Дэнс не отстает от молоденьких девушек. Знаменитость выглядит просто превосходно и может дать фору даже восходящим звездам отечественного шоу-бизнеса. Ради съемок нового клипа эстрадная и джазовая певицы решила освоить танцы на пилоне.

В микроблоге знаменитость поделилась отчетными снимками из танцкласса. В кадре Лада предстала в простой серой футболке, отдав предпочтение стилю экстра-мини. Так, Дэнс примерила облегающие шорты, встав на шпильки.

По словам певицы, задание подготовить «потрясающий танец» на пилоне она получила от режиссера клипа. Сама артистка заверила поклонников в том, что каждое движение не просто наполнено сексуальностью и женственностью, но и красотой. Дэнс не стала скрывать: она получает большое удовольствие от всего происходящего, заряжаясь яркими эмоциями и новыми впечатлениями.

Лада подметила, что всегда восхищалась грацией и умением танцовщиц выполнять разные элементы на пилоне. Знаменитость искренне полагала, что при хорошей физической форме можно с легкостью повторить все движения. И только на практике Дэнс поняла, что ей нужно будет приложить много сил для того, чтобы добиться совершенства.

«Можете себе представить, что будет за клип? Это будет бомба!» — добавила Лада.

Певицу поддержал и ви-джей Артур Цветков. К слову, поп-исполнительница привлекла внимание и верных почитателей, которые похвалили артистку за смелость.