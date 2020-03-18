«Надеюсь, никто не расстроится»: Поклонская из-за коронавируса отменила день рождения

Впервые за 10 лет депутат собиралась отметить личный праздник в большом кругу друзей.

Коронавирус шагает по планете и вносит свои коррективы в многочисленные планы людей. Отмена концертов звезд, свадебных церемоний, масштабных спортивных состязаний типа Евро-2020, а также музыкального конкурса «Евровидение — 2020» — это, пожалуй, малая часть того хаоса, который случился буквально за последнюю неделю.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась: из-за коронавируса она вынуждена отменить празднование своего дня рождения. Она не устраивала торжеств последние 10 лет и только собиралась возобновить приятную традицию собираться близким кругом родных и друзей, как грянул карантин.

«Хотела всех-всех собрать в Крыму. Я пригласила очень много иностранцев на свой юбилей, и все уже купили билеты (должны были прилететь из Италии, Индии, Турции). Теперь всё отменилось — переносим праздник. Надеюсь, никто не расстроится и не обидится» — поделилась своими мыслями известный политик.

Сегодня стало известно о том, что голливудская актриса Эмма Стоун и ее жених Дэйв Маккери отменили свою свадьбу. Под угрозой срыва еще одна звездная церемония бракосочетания – Натальи Водяновой и Антуана Арно.