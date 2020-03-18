«Главное не паниковать»: Олег Газманов объявил, что отменил концерты

У певца сорвался тур в Свердловской области, выступление в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

В личном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» знаменитый музыкант Олег Газманов обратился к поклонникам с не очень хорошей новостью. Из-за коронавируса многие концерты звезда вынужден отменить. Например, без гастролей любимого артиста остались фанаты в Свердловской области и Екатеринбурге. Санкт-петербургский концерт перенесен на июнь.

«Главное не паниковать. Я уверен, что все будет хорошо», — обратился к фолловерам артист.

Газманов призвал подписчиков искать позитив в сложившейся обстановке. К примеру, освободившееся из-за карантина и отмены мероприятий время использовать для общения с семьей, «подумать о жизни, о вечном». Или, пошутил музыкант, «сбегать за туалетной бумагой, купить тонну гречки».

Кстати, табу на проведение массовых мероприятий коснулось многих масштабных событий. К примеру, УЕФА объявило о переносе футбольного Чемпионата Европы на 2021 год. «Евровидения» в этом году тоже не будет – шоу отложили на следующий год. Но в том же месте тем же составом участников, только музыкальную композицию, по правилам шоу, необходимо уже будет подготовить новую.