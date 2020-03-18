«Позор для 23-летних»: Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальные ноги

Актриса и певица выпустила собственную коллекцию обуви и выступила в качестве модели. Поклонники пришли в бурный восторг от форм звезды.

Сидя дома на карантине из-за пандемии коронавируса, голливудская кинодива и знаменитая певица Дженнифер Лопес не осталась без дела. Она объявила о выпуске коллекции обуви совместно с известным производителем и продемонстрировала несколько моделей на себе.

«Вот немного из того, что, возможно, скрасит ваш день… Я так горжусь тем, что запускаю свою новую коллекцию обуви! Она уже доступна!» — обратилась звезда к свои подписчикам под публикацией в Инстаграм.

Лопес разместила несколько фотографий, на которых демонстрирует некоторые модели обуви – мюли со стразами, босоножки-лодочки, дополненные шнуровкой, на высоком каблуке, а также открытую обувь с хищным леопардовым принтом. Но поклонников зацепила не только обувь, но и сама артистка. 50-летняя знаменитость совсем не выглядит на свой возраст, и многие фолловеры просто усыпали своего кумира комплиментами на этот счет.