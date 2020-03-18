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«Самый лучший подарок»: бывшая ведущая «Дома-2» Катя Жужа подтвердила, что ждет ребенка

Не так давно звезда телепроекта вышла замуж за экс-возлюбленного Алены Водонаевой.

«Самый лучший подарок»: бывшая ведущая «Дома-2» Катя Жужа подтвердила, что ждет ребенка
Екатерина Жукова, кадр из тв-шоу «Дом-2»

В личном Инстаграм-аккаунте светская львица и экс-ведущая телепроекта «Дом-2» на ТНТ Катя Жужа разместила свою фотографию, на которой отчетливо видно ее интересное положение. Звезда в легком халатике на кровати нежно смотрит на округлившийся живот и обеими руками поддерживает  его.

«Самый лучший подарок», — подписала Жужа снимок.

Многие подписчики наперебой поздравляют звезду Инстаграма. Для нее это уже второй ребенок — от первого брака у Жужи есть 11-летняя дочь Николь. Чуть меньше месяца назад, 25 февраля, она сыграла свадьбу с сыном миллионера, гонщиком GP2 Артемом Маркеловым.

25-летний спортсмен, кстати, оказался бывшим возлюбленным Алены Водонаевой. Пара встречалась всего несколько месяцев.

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