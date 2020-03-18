«Яблоко от яблони»: Хибла Герзмава представила своего талантливого сына

Оперная дива Хибла Герзмава представила широкой публике своего сына Сандро. Парню исполнился 21 год и певица решила поздравить его в Instagram.

«С днем рождения, сын!» — коротко написала она в блоге, выложив видео с его пением.

Эти кадры удивили некоторых подписчиков певицы. Многие понятия не имели, что у Хиблы вырос настолько талантливый сын, который тоже профессионально занимается музыкой.

«Счастье иметь такого сына, гордость иметь такую маму», «Яблоко от яблони. Талант от мамы!», «Как вам повезло с сыном!», «Красиво, до слез». «Я обалдела от прекрасной песни сына своей Маме», «Как быстро вырос сыночек», — прокомментировали увиденное люди.

Не оставила без внимания выступление Сандро и коллега Герзмавы Анна Нетребко, она выразила свой восторг в виде смайла «сердечко».