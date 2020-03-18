«Так, как я хотел»: бывший муж Бузовой подвел итоги в свой день рождения

Бывший муж певицы Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов отпраздновал свой день рождения. Спортсмену исполнилось 33 года. По этому случаю он подвел некоторые итоги своей жизни, с которым вступил в новый год. По словам Тарасова, он анализировал уходящий год в течение всего дня. И оказалось, что прошедшие 12 месяцев для футболиста стали сложными и испытывающими. Он снова убедился, что у него «суперская семья».

«К концу моим 32 годам произошло самое приятное и запоминающееся событие, которое растворяет все отрицательные моменты своей значимостью — у нас родилась ещё одна дочь! Спасибо за все, люблю тебя! И все теперь так, как я хотел», — обратился с своей супруге Анастасии Костенко Тарасов.

По признанию футболиста, он счастлив, а все, что ни делается — однозначно к лучшему.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в браке уже 2 года. У них двое детей, и обе девочки. До знакомства с моделью у футболиста была семья с Ольгой Бузовой – с ведущей телепроекта «Дом-2» они были вместе около 5 лет.