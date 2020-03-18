«Он был революционером»: Канделаки вспомнила недобрым словом Лимонова

Телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале отозвалась о писателе Эдуарде Лимонове, который ушел из жизни в возрасте 77 лет.

«Эдуард Лимонов был революционером. Он хотел еще одного переворота в нашей с вами стране». Тина Канделаки

Как считает звезда, Лимонов всегда представлял себя общественности как человек войны, который не хотел идти ни на какие уступки власти. По ее словам, писатель никогда не прислушивался к мнению пассивного большинства. Он замечал только своих сподвижников. Государство же для него всегда было враждебно.

Также она добавила, что многие писатели в своих произведениях всегда стараются перевести игру полюсов в шутку. Лимонов же действовал другими методами. Ему хотелось, чтобы началась война «всех против всех».

Отметим, что Эдуард Лимонов в последнее время не появлялся на публике. Оказалось, что он болел последние полтора года. У писателя были проблемы с горлом, из-за чего ему было сложно употреблять пищу.