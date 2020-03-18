«Он был революционером»: Канделаки вспомнила недобрым словом Лимонова

Телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале отозвалась о писателе Эдуарде Лимонове, который ушел из жизни в возрасте 77 лет.
«Эдуард Лимонов был революционером. Он хотел еще одного переворота в нашей с вами стране».
Как считает звезда, Лимонов всегда представлял себя общественности как человек войны, который не хотел идти ни на какие уступки власти. По ее словам, писатель никогда не прислушивался к мнению пассивного большинства. Он замечал только своих сподвижников. Государство же для него всегда было враждебно.
Также она добавила, что многие писатели в своих произведениях всегда стараются перевести игру полюсов в шутку. Лимонов же действовал другими методами. Ему хотелось, чтобы началась война «всех против всех».
Отметим, что Эдуард Лимонов в последнее время не появлялся на публике. Оказалось, что он болел последние полтора года. У писателя были проблемы с горлом, из-за чего ему было сложно употреблять пищу.