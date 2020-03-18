«Кольцо по цене квартиры»: Кузнецовой из «Кухни» сделали предложение руки и сердца

Актриса так и не решилась надеть это дорогое украшение.

Актриса Екатерина Кузнецова призналась, что ей предложили выйти замуж во второй раз. Звезда «Кухни» и «Чужой крови» уже состояла в браке с актером Евгением Прониным, но их отношения не сложились. Однако бросаться в новые отношения 32-летняя артистка не стала, сейчас для нее главное – карьера.

Претендентом на сердце Екатерины оказался очень богатый мужчина, который ни разу не прикасался к ней даже пальцем.

«Мне подарили кольцо по цене квартиры в Бутове», — призналась звезда изданию 7days.ru.

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Девушка попыталась вернуть дорогое украшение своему воздыхателю, но тот сказал, что выбросит его в этом случае в реку. Пришлось взять. Однако носить его Кузнецова так и не решилась – отдала маме. Она уверена, что тот мужчина на нее не обижен.