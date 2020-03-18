Райан Рейнольдс пожертвовал миллион долларов на благотворительность

Актер Райан Рейнольдс и его супруга Блейк Лайвли пожертвовали один миллион долларов на благотворительность. Но не на борьбу с коронавирусом, как можно было бы предположить, а на еду для нуждающихся. Однако звезда не мог удержаться и вновь пошутил над своим коллегой и заклятым другом Хью Джекманом.

В своем официальном Instagram-аккаунте Райан выложил пост, в котором сообщил, что из-за коронавируса многие старики и семьи с низкими доходами столкнулись с предсказуемыми трудностями. В конце Рейнольдс добавил: «Позвоните кому-нибудь, кто изолирован и нуждается в общении. (Номер Хью Джекмана 1-555-[грустный эмодзи]-HUGH)».

Джекман пока никак не отреагировал на выпад своего коллеги, впрочем актеры давно дружат и постоянно шутят друг над другом, так что ответ от Росомахи явно вскоре появится.