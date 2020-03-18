«То, что я делаю – это неправильно»: Милош Бикович высказался о сексе

Один из самых ярких секс-символов отечественного кино Милош Бикович рассказал в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» о своем отношении к плотским утехам. К удивлению ведущей, актер заявил, что считает секс без любви грехом. Он уверен, что люди должны бороться со своей похотью.

Услышав это, Ксения вспомнила о многочисленных похождениях актера, который вовсе не заслужил в мире российского шоу-бизнеса имидж святоши.

«Согласен! Я не веду правильный образ жизни, но я понимаю хотя бы, что то, что я делаю – это неправильно. И я понимаю, что это мне надо менять. Я стараюсь это менять, стараюсь быть лучше», – признался Милош.

Оказалось, что любимец женщин даже занимается специальными практиками, чтобы сдерживать свои плотские порывы. И в настоящее время держит пост вместе со всем православным миром.