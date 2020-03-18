«Не будет пиариться на жене»: 41-летняя Летучая вступилась за супруга

41-летняя Лена Летучая не скрывает: она счастлива в супружестве. По словам телеведущей, ее вторую половинку абсолютно не привлекает внимание прессы и поклонников. Так, избранник знаменитости крайне редко сопровождает ее на светских мероприятиях, предпочитая оставаться в тени своей популярной супруги. Юрий Анашенков соглашается выйти в свет только в тех случаях, когда сама Лена просит его об этом. К примеру, если ей требуется поддержка второй половинки на какой-то премии или фестивале.

По словам Летучей, не только ее супруг, но и она сама устает от повышенного внимания прессы. По этой причине Елена стала более избирательно относиться к тем мероприятиям, на которые ее приглашают организаторы. Вместо «звездных тусовок» телеведущая предпочитает проводить время с семьей, занимаясь саморазвитием.

Мужа Елена считает своей каменной стеной. О таком мужчине, как говорит знаменитость, мечтает любая женщина. Юрий старается не только защищать свою вторую половинку, но и оказывать ей внимание, заботу и поддержку. И для телеведущей это очень ценно.

«Он не тот муж, который будет пиариться на жене», — отметила Лена Летучая в интервью Teleprogramma.pro.

По словам Елены, они с супругом очень хотят завести общих детей. И со всей ответственностью работают над этим моментом. Себя Летучая считает очень ранимым человеком. При этом на экране знаменитость старается не подавать виду, что чем-то расстроена. Так, возлюбленная Юрия Анашенкова призналась, что она просто «не хочет оголяться на толпу» в эмоциональном плане.