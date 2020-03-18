«В апреле ждем прибавления»: 71-летний Грачевский заботится о беременной жене

18 марта Борис Грачевский отмечает свой день рождения. Кинорежиссеру и сценаристу исполнился 71 год. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» заявил, что в этот день он хотел бы пожелать самому себе крепкого здоровья и сил для того, чтобы сохранить бодрость духа. Борис Юрьевич уверен, что его обойдут стороной не только коронавирус, но и вообще любые другие невзгоды. Супруг 35-летней Екатерины Белоцерковской заверяет, что собирается двигаться только вперед, не забывая при этом поглядывать в зеркало заднего вида, чтобы ничего не забыть и не потерять самого себя.

И самое главное, как говорит кинорежиссер, это то, что уже в апреле его вторая половинка подарит ему долгожданного малыша. По словам Грачевского, это очень серьезное и важное событие для его семьи. По этой причине Борис Юрьевич отказался от пышной вечеринки по случаю своего дня рождения. В первую очередь, сценарист проявляет заботу о беременной жене, стараясь уберечь ее от лишних треволнений и абсолютно не нужных перенапряжений.