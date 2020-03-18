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«У меня нет права скандалить»: Бикович из «Холопа» заявил, что обходит стороной конфликты

Актер не без юмора отметил, что стал своего рода условным символом отношений России и Сербии.

«У меня нет права скандалить»: Бикович из «Холопа» заявил, что обходит стороной конфликты
Милош Бикович (Фото: Globallookpress.com)

Обычно актер из фильма «Холоп» Милош Бикович не отказывает поклонникам в просьбе сфотографироваться или оставить автограф. При этом молодой человек заверил, что в его жизни случались разные ситуации. Себя партнер Александры Бортич и Марии Мироновой по комедийной ленте Клима Шипенко не без самоиронии считает условным символом отношений России и Сербии. По этой причине Милош просто не может позволить себе попасть в какую-то скандальную историю, вести себя агрессивно.

При этом Бикович припомнил одну из малоприятных историй, произошедших с ним на парковке. Тогда один из владельцев авто повел себя откровенно некрасиво. В итоге завязался спор, плавно перешедший в конфликт. Разумеется, Милош не смог смолчать. Однако словесная перепалка к драке так и не привела. Противник актера просто сел в свою машину и покинул место «словесной баталии». По словам сербского актера, он сомневается в том, что тот человек признал в нем звезду «Холопа».

Актер Милош Бикович
Милош Бикович на съемках фильма «Отель «Белград»» (Фото: Instagram.com/bikovic)

Как говорит Бикович, он в любой ситуации старается понять человека, представив себя на его месте. Это, по мнению актера, помогает ему сдерживать излишнюю эмоциональность и избегать конфликтных ситуаций.

«У меня, как у условного символа отношений России и Сербии, теперь нет права скандалить», — отметил Милош Бикович в интервью Teleprogramma.pro.

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