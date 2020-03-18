«Мне изменил мой парень»: Лянка Грыу рассказала о своей первой любви

По словам актрисы, в ее жизни был период, когда она выпивала.

Актриса Лянка Грыу в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своей первой неразделенной любви. Она влюбилась в 16 лет в парня со двора. Чувства длились примерно год. Потом молодой человек ей изменил и они расстались.

«Первая любовь, как мне кажется, даже не про человека, а про тебя. У тебя возникает чувство взросления. Приходит ощущение, что детство прошло. Такие отношения рано или поздно всегда заканчиваются. Это всегда очень больно. Тебе кажется, что ты отдал свое детство взамен любви. Это была твоя плата». Лянка Грыу

Как сказала Грыу, она — закрытый человек и впускает в свою жизнь людей медленно. «Когда человек уходит, то остается шрам, который тебя на самом деле закаляет. Тот неудачный любовный опыт помог мне сконцентрироваться на моей работе. Я с головой ушла в свою карьеру. Я стала учиться в институте. Поняла, что мне нужно себя поддерживать, обучать, защищать», — сказала актриса.

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Лянка призналась, что у ее первой любви были очень красивые глаза. «Я жила на станции метро «Горьковская». Ходила на танцы, на живопись. Заканчивала школу. Видела все время компанию молодых ребят во дворе. Я стала с ними общаться, потом выпивать. Чувства длились год. Мне изменил мой парень и мы расстались навсегда. Измену я ему не простила», — заявила актриса.