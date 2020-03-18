«Обожаю, проснувшись, слушать, как он играет на рояле»: Брежнева о подарках Меладзе

Как отметила исполнительница, любимый человек дарит ей то, что наполнено любовью.

Певица Вера Брежнева, которая уже на протяжении четырех лет счастлива в браке с продюсером Константином Меладзе, рассказала о подарках, которые получает от супруга. Напомним, что в свое время ради Брежневой Меладзе ушел от супруги Яны Сумм, которая подарила ему троих детей.

Как отметила Вера Брежнева, избранник не забывает радовать ее подарками. Как она сказала, Константин дарит то, что наполнено любовью. Это книги, ювелирные украшения, путешествия. Исполнительница добавила, что безумно рада, когда супруг предугадывает ее желания.

«Обожаю, проснувшись, слышать, как он играет на рояле. Когда Костя преподносит музыку, это лучший подарок для души». Вера Брежнева

Отметим, что в прошлом году прошел слух, будто бы Константин Меладзе закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Сама Вера Брежнева только смеялась на этот счет. В шоке была и сама Герцег, про которую распространяли нелицеприятные слухи, сообщает портал hellomagazine.com.