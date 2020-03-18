Евгений Миронов пришел на конкурс по брейк-дансу с участием предполагаемого сына

Наследнику Пете, который появился, по слухам, от суррогатной матери, сейчас шесть лет.

Актер Евгений Миронов посетил конкурс по брейк-дансу, в котором участвовал его предполагаемый сын Петя. По слухам, наследника актеру родила суррогатная мать. Сам Миронов на эту тему говорить категорически не хочет.

Между тем журналистам удалось выяснить, что Петя уже давно занимается брейк-дансом. Причем Миронов не поскупился и нанял для ребенка личного тренера. Известно, что мальчик занимается в студии Best на Рязанском проспекте в Москве.

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Один из очевидцев рассказал, что Миронов инкогнито пришел на конкурс. Свое лицо он все время прятал под бейсболкой. При этом он снимал весь процесс на видео. После конкурса актер подошел к предполагаемому наследнику, и они долго общались.

Также, по слухам, шестилетний Петя – частый гость в «Театре наций», где худруком служит его отец. Как рассказывали ранее коллеги актера по театру, здесь все знают Петю. У него даже есть своя комнатка, где он может отдохнуть, сообщает «СтарХит».