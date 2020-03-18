«Девочка была в шоке»: Жасмин рассказала дочери про отца ее брата

Певица Жасмин воспитывает троих детей. Старший сын Михаил – уже взрослый, он учится в МГИМО на факультете международных экономических отношений. Его отец – бизнесмен Вячеслав Семендуев, с которым жизнь у артистки не задалась, и в 2006 году они разошлись. Тогда их расставание бурно обсуждали в прессе.

Через пять лет Жасмин опять вышла замуж, на сей раз ее избранником оказался молдавский политик и миллионер Илон Шор. В этих отношениях у звезды появилось на свет двое детей: Маргарита (ей сейчас восемь лет) и Мирон (ему скоро исполнится четыре года).

Долгое время звезда скрывала от младших наследников, что у Михаила другой папа. Но недавно все-таки решилась раскрыть правду.

«Девочка была в шоке и не понимала, как такое может быть. Мне пришлось пояснить дочке, что я была замужем, но отношения не сложились», — рассказала изданию «Дни.ру» Жасмин.

В итоге Маргарита все-таки сумела принять это известие.

Певица также сообщила, что уже много лет не общается с бывшим мужем и не знает — поддерживает ли связь с отцом ее старший сын. Она заметила, что не препятствует общению Михаила с Семендуевым.