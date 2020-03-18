«Ждать у моря погоды не для меня»: Ходченкова объяснила, почему не уезжает сниматься в Голливуд

По словам актрисы, она пока не видит проекта, в котором захотела бы поучаствовать.

Актриса Светлана Ходченкова заявила, что ей периодически поступают предложения из Голливуда. Режиссеры присылают сценарии и хотят видеть ее в своих картинах. Однако пока она не видит для себя проекта, в котором захотела бы поучаствовать.

Как отметила актриса, ее вполне устраивает карьера в России. Здесь ей постоянно поступают интересные творческие предложения. Цели становиться звездой в Америке у нее на данный момент нет.

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«Я там снялась в фильмах «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный», получила огромный опыт. Но все бросить здесь, уехать туда и ждать там у моря погоды, — это не для меня». Светлана Ходченкова

Отметим, что в России актриса снялась за последние два года в 12 фильмах и сериалах. Мало кто из актеров может похвастаться таким количеством предложений. В то же время Ходченкова заверила, что время на отдых у нее всегда остается. Она уезжает на Бали, где может расслабиться в непринужденной обстановке, сообщает «Комсомольская правда».