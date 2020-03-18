«Люблю тебя. Горжусь тобой. Твоя ТАТ»: Тарасова трогательно поздравила Ягудина с юбилеем

18 марта прославленному российскому фигуристу Алексею Ягудину исполнилось 40 лет. В 2002 году он стал олимпийском чемпионом, четыре раза побеждал на чемпионатах мира и трижды – на чемпионатах Европы.

С 1998 года Алексей Ягудин тренировался у Татьяны Тарасовой. И именно этот период считается переломным в его карьере. Дальше последуют одна победа за другой, взятие все новых и новых вершин вплоть до 2003 года, когда фигурист решил завершить спортивную карьеру.

Со своим тренером Ягудин до сих пор поддерживает тесные дружеские отношения. Поэтому неудивительно, что в его день рождения Тарасова обратилась к своему бывшему воспитаннику с теплыми словами.

«Я люблю тебя! С этим самым сильным и прекрасным чувством я живу уже третий десяток лет», — написала она в личном блоге.

Татьяна Анатольевна поблагодарила Алексея за необыкновенные чувства, которые дарило ей сотрудничество с олимпийцем, азарт, который сопровождал их все время, и волнительные моменты, которые они вместе пережили.

«Твоя воля, твой меняющийся внутренний и внешний мир сделали меня счастливой. Люблю тебя, твою маму и бабушку, твоих детей и жену. Горжусь тобой! Твоя ТАТ», — призналась Тарасова.

Напомним, ранее Алексей высказывался о коронавирусе. Фигурист считает, что ситуация с ним слишком раздута, а люди напрасно впадают в панику.