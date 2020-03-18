«Терпеть должен?»: женатый Меньщиков, вернувшись на «Дом-2», стал флиртовать с участницами

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков теперь уже не бывший, а вполне настоящий. Шоумен вернулся на «периметр», прихватив с собой беременную жену Ангелину. Их свадьба состоялась совсем недавно.

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Практически с порога мужчина начал флиртовать с девушками. Как сообщает официальный сайт «Дома-2», он стал активно интересоваться участницей проекта Юлией Белой, а Иосиф Оганесян даже зафиксировал процесс флирта на камеру. Примечательно, что жена Степана в этот момент находилась рядом.

Участники проекта уже не удивляются такому поведению Меньщикова, ведь он практически сразу сказал, что женился «по залету». И, если раньше ребята восприняли эти слова как шутку, теперь уже всерьез задумались – а так ли это?

«Степка терпеть должен, пока его подруга беременная?», «Не факт, что Ангелина беременна от Степы», «Белая стала на Водонаеву похожа, вот Степка и засмотрелся», — комментируют новость пользователи Сети.

Ранее мы писали о другом экс-участнике телестройки Венцеславе Венгржановском. 20 марта он женится во второй раз, мужчина выбрал в супруги девушку, напоминающую внешне актрису Дарью Мороз.