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Примирились: Джиган засветил отдыхающую у бассейна Самойлову

Развод многодетной пары откладывается.

Примирились: Джиган засветил отдыхающую у бассейна Самойлову
Джиган и Оксана Самойлова/Фото: https://www.instagram.com/p/B8SA7kaALUt/

Освободившийся из элитного реабилитационного центра рэпер Джиган, судя по всему, примирился с женой. Таким образом, развод многодетной пары, о котором несколько дней писали журналисты, откладывается. Во вторник, 17 октября, музыкант вышел в короткий «прямой эфир» в Instagram, где похвастался шикарным отдыхом у бассейна. Во время экскурсии рэпер засветил и отдыхающую в белом купальнике на шезлонге у воды супругу Оксану Самойлову.

На многочисленные вопросы фолловеров «А где Оксана?» Джиган ответил действием: он подошел к возлюбленной и предложил ей кофе. Модель, впрочем, супругу предпочла ничего не отвечать. Позже тот же вопрос последовал и к одной из дочерей.

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова/Фото: скриншот https://www.instagram.com/iamgeegun/

«Уважение друг к другу – вот, что самое главное. Собственное личное пространство», — высказался он.

Напомним, Джиган выписался из реабилитационного центра раньше озвучиваемого срока. Практически сразу после освобождения музыкант отправился на прогулку с маленьким сыном Давидом. Трогательный снимок, на котором глава семейства целует наследника, растрогал многих поклонников пары – тогда Устименко и Самойловой желали поскорее наладить общий быт и забыть все проблемы как страшный сон.

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