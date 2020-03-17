«Закрыли МГИМО»: сыновья Рудковской от Батурина сидят дома из-за карантина

45-летняя Яна Рудковская вышла на связь с поклонниками, сообщив о том, что у нее закончился карантин. После поездки во Францию супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сообщила о том, что она самоизолировалась на две недели. При этом младший сын бизнесвумен, семилетний Саша Плющенко, посещал кинотеатры и свободно выходил на улицу. Светская львица уточнила, что ее близкие не обязаны сидеть вместе с ней дома.

По словам Яны, она не знает, радоваться ли ей в связи с окончанием личного карантина. Музыкальный продюсер подметила, что на сегодняшний день, согласно отданному распоряжению, закрываются школы, старшие наследники бизнесвумен от Виктора Батурина — Андрей и Николай — будучи студентами МГИМО, также находятся дома. Их вуз, как и другие учебные заведения Москвы, не проводит занятия в корпусах из-за распространения коронавируса.

«Закрыли МГИМО, и мои старшие дети не учатся… Сашенька переживает, что закроют лед!! Мне очень грустно… Все наши шоу и концерты по всему миру переносятся на осень. Я хочу попросить всех подписчиков соблюдать бдительность, так как рядом наши родители, которые находятся в зоне риска», — отметила Яна.

При этом бизнесвумен рассказала о том, что в Америке уже тестируют новую вакцину, те же исследования ведутся в Китае и Германии.