«Нищеброда не хочу»: Семенович объяснила, почему до сих пор не вышла замуж

Анна Семенович объяснила, почему до сих пор не вышла замуж. В начале марта певице исполнилось 40 лет, но она до сих пор не связала себя тесными юридическими узами. Более того, экс-солистка «Блестящих», судя по всему, вновь рассталась с мужчиной, о котором вскользь упоминала в интервью.

На днях Семенович заглянула к блогеру Денису Ковальскому. Ему Анна рассказала, что до сих пор не обрела статус жены по вполне весомым причинам: она хочет, чтобы ее вторая половинка прилично зарабатывала. Главным же критерием тесных отношений Семенович назвала понимание — артистке важно, чтобы мужчина с уважением относился к ее профессии и не просил запереться дома.

«Сейчас мое сердце несвободно. Никто ничего об избраннике не знает, потому что я умная женщина. Мне важно, чтобы мужчина не пытался меня под себя подламывать. Каждый мой избранник хотел, чтобы я заканчивала с карьерой. Надо признать, что семью и детей я захотела только недавно. До этого я желала только веселиться и гулять», — вспомнила она.

Не главным, но важным аспектом для себя Семенович считает и мужской достаток. Она заявила, что вряд ли выйдет замуж за человека, который не способен обеспечить себя и ее на должном уровне.

«Нищеброда я не хочу. Считаю, что мужчина должен уметь зарабатывать деньги. Если мужчина не зарабатывает, то либо он глупый, либо он лентяй. Зачем мне такой нужен?» — расставила точки над «i» она.