«Надо пить горячий чай»: дети Пугачевой рассказали, как избегать болезней

В свои шесть лет Гарри и Лиза уже наслышаны о пандемии.

Шестилетние двойняшки Гарри и Лиза не остались в стороне от обсуждения темы с вынужденным карантином из-за распространения коронавируса. Так, к примеру, после поездки во Францию 45-летняя Яна Рудковская самоизолировалась на две недели. Все это время супруга олимпийского чемпиона провела дома, выполняя все правила личной гигиены: часто мыла руки, проветривала помещения и ела из индивидуальной посуды. Кроме того, светская львица трижды в день измеряла температуру.

На фоне новых сведений об инфицированных в нашей стране сообщается, что коронавирусом заразились порядка 117 человек, Максим Галкин решил провести беседу с детьми. Однако двойняшки Гарри и Лиза уже наслышаны о пандемии. Малыши сами рассказали отцу, как, по их мнению, можно «бороться» с этим заболеванием.

«По борьбе с коронавирусом надо пить горячую воду, и чай я тоже пью горячий», — заверил Гарри. «И что это дает?!» — вопрошает шоумен.

«Вирус боится горячей воды… Можно еще под дверью чеснок положить», — уточнил сын певицы. «А еще говорили, что нужно хорошо намыливать и мыть руки! Тщательно мыть. И никуда не выходить!!» — вторит братику Лиза.

Сам Максим Галкин не стал скрывать, что был удивлен такой осведомленностью. Он никак не ожидал, что услышит подобные советы от детей.