«Он выдающийся спортсмен»: Ягудин развеял слухи о конфликте с Плющенко

Алексей Ягудин опроверг существование конфликта между им и Евгением Плющенко. О том, что ребята неплохо общаются в рамках информационного поля, сам фигурист рассказал журналистке Марии Командной. Алексей честно признался — он понятия не имеет, откуда появились слухи, что он и Евгений якобы имеют взаимные претензии. Более того, в случае необходимости он готов обратиться и к Плющенко, и к Рудковской за помощью.

«Мы никогда глобально не ругались ни с ним, ни с ней. Я всегда симпатизировал Жене, если говорить о спорте. Он выдающийся спортсмен, реально. Крутой спортсмен. На протяжении стольких лет, стольких травм он мог выходить и побеждать. В нем есть внутренняя сила», — рассказал Алексей.

В жизни судить своего коллегу по льду Ягудин не берется, поскольку считает, что это не его дело. Сейчас с Плющенко он практически не общается, предпочитая делать акцент на своей семье и работе.