Музыкант JONY мечтает спеть совместно с Полиной Гагариной

Певец JONY стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии у ведущей он рассказал о своих родителях, а также о том, чье творчество ему по душе. Родился исполнитель в столице Азербайджана — Баку, но когда ему было четыре года, родители перебрались в Москву.

«Моя мама по образованию психолог. Она очень заботлива. Я помню, как катался в школе на уроке физкультуры на лыжах, а она приезжала и помогала надевать лыжи. Почему-то именно этот случай мне запомнился из детства».

JONY

По словам молодого исполнителя, его родители больше 25 лет вместе. «У папы свой бизнес — оптовые продажи. Он хотел, чтобы я дальше его развивал. Но я сказал, что хочу заниматься музыкой. Отец возражать не стал. Сказал, что верит в меня. Я ему сразу объяснил, что если у меня что-то не получится, то я вернусь к нему. Но пока все прекрасно», — сказал JONY.

Также певец признался, что мечтает спеть песню с Полиной Гагариной. «Она очень трудолюбива. У нее великолепный голос. Она прекрасно поет «Кукушку», — подметил исполнитель.