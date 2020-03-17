«В Бельгии роженицам предлагают анестезию и гипноз!»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Любовь Казарновскую обвиняет родной брат»
Лера Кудрявцева

«Не уеду из России»: Ягудин захотел отправить дочь на учебу во Францию

Олимпийский чемпион признался, что верен своей родине, но иногда не против посмотреть и другие страны.

«Не уеду из России»: Ягудин захотел отправить дочь на учебу во Францию
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина/Фото: https://www.instagram.com/p/B84ga3nIpSH/

Фигурист Алексей Ягудин захотел отправить дочь на учебу во Францию. Недавно спортсмен вместе с супругой Татьяной Тотьмяниной и двумя дочерьми вернулся в Москву после полуторагодичного проживания за границей. В интервью Марии Командной олимпийский чемпион признался – ему любопытно наблюдать за жизнью в других странах, но Россию он никогда не предаст.

«Я никогда не уеду из России, как бы хороши не были условия там. Казалось бы, ситуация абсолютно идентичная, но в России мне комфортно, а там всегда что-то не так. Даже когда мы были во Франции, то и я, и Таня работали здесь. Дочка училась во французской школе. Мы и сейчас не отказываемся от этой идеи. Сейчас в нашем зарубежном доме идет ремонт: позже у нас будет возможность находиться и там, и здесь», — рассказал он.

Тренер отметил, что он точно знает — его девочки тоже не стремятся быстрее покинуть РФ, им хорошо и здесь. Россия обеспечивает Ягудину и его любимым полноценную жизнь, Франция же эту жизнь немного упрощает.

Тэги

«Commandos»Алексей ЯгудинАлексей Ягудин последние новостидети звездНовости googleТатьяна Тотьмянина и Алексей Ягудинфигурное катание
Loading...