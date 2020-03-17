«Хотел умереть рано»: Ягудин борется с беспричинной депрессией

Заслуженный мастер спорта, чемпион Олимпиады-2002 Алексей Ягудин борется с серьезной депрессией. С непростым психологическим состоянием фигурист столкнулся в преддверии своего 40-летия (Алексей будет отмечать день рождения 18 марта). Стремительно растущие цифры в паспорте вызывают у спортсмена внутреннее чувство ужаса, с которым ему стало тяжело справляться.

«Первый раз меня накрыло, когда стукнула тридцатка. Потом 35. Сейчас меня опять накрывает. Я — человек-эмоция. Из-за вспыльчивости могу резкое что-то сказать, что-то резкое сделать. Через какие-то доли секунды градус внутреннего состояния падает, и снова все нормально. Сейчас мне некомфортно, несмотря на то что все замечательно. Есть какая-то внутренняя депрессия», — поведал он в YouTube-шоу Commandos.

Сейчас в жизни Ягудина все хорошо – есть дети, собаки, любимая работа, но внутренне Алексей все равно не чувствует себя счастливым и не может ответить, почему. Фигурист также признался — когда-то ему приходили в голову мысли о том, чтобы умереть рано. Подобным способом он хотел бы избежать жизни, в которой он стал бы глубоким дедушкой.

«Я всегда хотел умереть рано. Хотел, чтобы меня, например, сбила машина. Или фура какая-то. Меня не пугает смерть, но я не хочу уходить в то время, когда я буду хоть и счастливым, но стариком», — резюмировал он.